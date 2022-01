Montag, 24 Januar 2022 | 04.024

Die Menschenrechte und ...

das Thema 'Fett schwimmt immer oben' ...

jeder Gegenstand hat einen bestimmt Schwerpunkt ...

und fällt also gewissermaßen automatisch immer 'auf die Füße' ...



woraus folgt ...

daß der Leichtsinn dann immer oben iat ...



Musterbeispiel ist ...

wenn Karl Lauterbach sagt ...'wir lassen uns nicht erpressen' ...



denn das ist der Beweis dafür ... daß Karl Lauterbach möglicherweise alles Mögliche ist ...

bloß eben kann Politiker !!!



bzw wenn einer auf dem Misthaufen steht und ständig weiter Mist macht ...

wird der Misthaufen automatisch immer höher ...



eine Lösung aus dieser Situation wäre also rein technisch nur möglich ...

wenn ein anderer ähnlich Hirnverbrannter irgend wo die Schleusen öffnet ...



und den ganzen Mist einfach wegspült ...

das ist dann aber ungefähr so wie mit dem Wetter ...



das Problem ändert sich ... vielleicht ...

vielleicht bleibt es aber auch wie es ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Tod Zerstörung Vernichtung Beseitigung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen