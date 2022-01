Sonntag, 23 Januar 2022 | 03.023

Die Menschenrechte und ... cherchez la femme ...

hinter jedem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine tatkräftige Frau ...

was an sich nichts besagt ... denn was ist ein erfolgreicher Mann ... positiv ... negativ (?) ...



Erfolg ist wertneutral soweit nicht einfach Ansichtssache ...

es gibt erfolgreiche Manager genau so wie erfolgreiche Kriminelle ...



mit anderen Worten ... mit dem Erfolg ist es wie mit dem Fett ...

er/sie/es schwimmt immer oben ...



deshalb heißt es ja auch ... 'er' mwd schwimmt auf der Welle des Erfolges ...

und dann ist also die Frage ... wer und oder was steckt dahinter ?



nicht hinreichend bekannt ist ... an welche Art von Masse Albert Einstein gedacht hat ...

wenn er in seinen Überlegungen den Begriff Masse verwendete ...



also beispielsweise eine Masse Fett ...

oder gar Unfähigkeit ... Dummheit ... Kriminalität ... Schwachsinn ...



man kann aber davon ausgehen daß ...

wenn ein Politiker sagt ...'wir sind für einander verantwortlich ...



daß dahinter nichts als reine unverfrorene Dummheit steckt ...

bzw tendenziell eben reine Kriminalität ...



umgekehrt könnte man sagen ... vor jeder 'erfolgreichen' (?) Frau ...

wälzen sich ungezählte Männer im Staub ...



und küssen ihr die Füße ... oder kriechen ihr gleich in den Arsch ...

Musterbeispiel wohl auf lange Zeit Angela Merkel ...





*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltenbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen