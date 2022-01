Freitag, 21 Januar 2022 | 03.021

Die Menschenrechte und ... homo homini lupus ...

es kann der Frömmste nicht in Frieden leben ...

wenn das dem bösen Nachbarn nicht gefällt ...



gibt es auch in der Variante ... es kann der Frömmste nicht in Frieder leben ...

wenn er der schönen Nachbarin gefällt ...



etwas allgemeiner dann die Erkenntnis ...

der Mensch als solcher ist dem Menschen als solchem ein Wolf ...



was in der extremsten Form heißt ...

ein Kampf aller gegen alle ...



so weit so gut ... könnte man da immer noch sagen ...

denn letztlich ist das ja nur eine Art von ganz natürlicher Selektion ...



der Stärkere frißt den Schwächeren ...

bzw sorgt entsprechend für starken und gesunden Nachwuchs ...



schlimmer ist dann schon ... daß der Mensch nicht nur dem (anderen) Menschen ein Wolf ist ...

sondern auch seiner gesamten Umwelt und also sich selbst ...



noch nie zuvor ist der Mensch praktisch stärker als die Natur gewesen ...

der heutige Mensch ist praktisch der gesamten Natur ein Wolf ...



und das Problem dabei ist nicht die Zerstörung der Natur als solcher ...

sondern daß der Mensch den Ast absägt ... auf dem er (noch) sitzt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen