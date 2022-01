Donnerstag, 20 Januar 2022 | 03.020

Die Menschenrechte und ..

'das alte Rom' ...

alle Wege führen nach Rom ... hieß es im alten Rom ... Rom war das Ziel ...

aber das galt schon damals eben nur insoweit ...



als die Welt in Rom bzw von Rom aus eben nur aus Rom bestand ...

gewissermaßen in Rom und um Rom und um Rom herum ...



spätestens seit dem 13. Jahrhundert war man sich auch in Rom bewußt ...

daß 'urbi' und 'orbi' sich eben nicht decken ...



der Unterschied ist ... im alten Rom konnte man sich praktisch nicht verlaufen ...

weil ja alle Wege letztlich doch irgend wie irgend wann zum Ziel führten ...



heutzutage ist der Weg das Ziel ... was aber auch wieder nur insoweit gilt ...

als man an sich ein Ziel hat und die Orientierung nicht verliert ...



mit anderen Worten ... daß man eine Verfassung hat ...

und sich darin und damit auch einigermaßen auskennt ...



und da verheddern und verlaufen sie sich schon an der ersten Weggabelung ...

die Experten im Bundesverfassungsgericht ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...









