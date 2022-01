Mittwoch, 19 Januar 2022 | 03.019

Die Menschenrechte und ...

die Klimaneutralität ...

der Weg ist bekanntlich das Ziel ... und das heißt ...

die Luftfahrtindustrie ist auf dem Weg zu einer emissionsfreien Luftfahrt ...



genauer ... bis zur Mitte des Jahrhundert ...

gemeint ist tatsächlich dieses laufende 21. Jahrhundert ...



wird die Klimaneutralität in Wirtschaft und Gesellschaft angestrebt ...

außer natürlich in Politik und Presse oder Kultur und Kirche oder so ...



de facto werden die Menschen immer älter ...

man könnte fast sagen ... allmählich lohnt es sich sogar ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel Wandel und Machandel ... Händel Bändel und Getändel ...









