Dienstag, 09 November 2021 | 45.313

Die Menschenrechte und ...

das Wachstum ...

wie weit unsere so genannten Politiker ...

also diese Möchtegernführer bzw also Klugscheißer Knalltüten Stammtischverteidiger etc ...



von der Realität entfernt sind ...

sieht man daran ... wie sie dauernd von Wachstum reden ...



obwohl sie doch genau wissen ... daß sie mit dem Ist bzw dem status quo ...

bereits meilenweit hinter dem Soll zurückliegen ...



und keine Ahnung haben ... wie sie überhaupt das Soll erreichen ...

geschweige noch einen Zahn zulegen könnten ...



um eine Steigerung bzw eben ein Wachstum zu erreichen ...

und daraus neue zusätzliche Energie zu entwickeln ...



man kennt zwar technisch bedingt in den Geschehensabläufen den Fall der überholenden Kausalität ...

die natürlichen Geschehensabläufe lassen sich nunmal aber nicht beschleunigen ...



ein Baum von gleicher Art und Güte kann nicht schneller wachsen als ein anderer ...

wenn man das umgehen will muß man sich also was Neues einfallen lassen ...



*



die Politische Oper ...

die Deutsche Oper ...



die Komische Oper in der Behrenstraße ...

die Komische Oper im Roten Rathaus ...



die Staatsoper Unter den Linden ...

die Staatsoper an der Willy-Brandt-Straße ...



übrigens ... soweit ich sehe ... ist es nicht legitim / politically not correct ...

die Straße des Staatskanzleramts nach dem Namen einer Person zu benennen ..



einer Person des politischen Geschehens ...

um nicht zu sagen dieses garstigen politischen Geschäfts ...



soweit ich sehe ... ist die neutrale Straßenbezeichnung 'Im Spreebogen' ...

beispielsweise noch nicht vergeben ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









