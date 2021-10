Sonntag, 17 Oktober 2021 | 41.290

Die Menschenrechte und ... Recht und Journalismus

Berlin ist bekanntlich ‘arm aber sexy’ … unter diesem Begriff hatte sich am Kottbusser Tor …

im Stadtteil Kreuzberg … wo bekanntlich nicht nur die Nächte etwas länger sind …



bzw auf dem so genannten ‘Köpi-Platz’ … im Laufe ‘etwas längerer’ Jahre ein Wagen-Camp etabliert

mehr oder weniger im Sinne der Freiheit eines Christenmenschen …



soll heißen … also nicht ganz so derart …

was im so genannten Rechtsstaat unter Freiheit verstanden wird ...



es war also zu erwarten … daß diese touristische aber natürlich nicht ganz legale Attraktion

oder auch menschenrechtliche Demonstration …



irgend wann von der Staatsmacht ausdrücklich und in aller Form für illegal erklärt wird ...

und die daran beteiligten Rechtsvertreher bzw also Gerichte die Räumung anordnen würden …



diese Räumung fand jetzt statt … drei Tage lang wurde ‘geräumt’ ...

unter Einsatz von rund 3500 polizeilichen Einsatzkräften aus ganz Deutschland ...



und jeder Menge mobilem technischen Gerät …

also gerade so daß nicht auch Panzer oder sonstiges Räumgerät eingesetzt ...



oder gar geschossen und Bomben geworfen wurden …

wie es das zu anderen Zeiten an gleicher Stelle ja auch schon gegeben hat ...



natürlich hat es nicht drei Tage gedauert … um den Platz an sich zu räumen …

sondern um den gebotenen (!!) Widerstand der Bewohner …



und die ihn begleitenden Demonstrationen des Volkes …

zu brechen und zu überwinden … bzw verfassungsmäßige Ordnung zu ‘räumen’ …



also zu beseitigen ... und an deren Stelle ...

die Ordnung des so genannten Rechtsstaates einzurichten und auszuüben ...



natürlich wird dieser Widerstand (…) … ich sage es ausdrücklich nochmal …

dieser objektiv verfassungsrechtlich explizit gebotene Widerstand !!! …



von der Staatsmacht ‘verurteilt’ und als ‘blinde Zerstörungswut’ diffamiert …

die ‘destruktiv sei und kein einziges Problem löse’ ...



das muß man sich wieder mal illustriert vorstellen …

die Staatsmacht setzt selbst blindwütigst massivste hirnverbrannteste Gewalt ein ...



und sagt dann … wie ja seit langem üblich …

‘Gewalt sei kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ...



bzw … wenn das Volk sich mit letzter Kraft … einem letzten Lebensfünkchen wehrt …

‘das sei nicht in Ordnung’ ???



das ist so …

ist aber vielleicht nicht mal das Problem …



das Problem ist … daß man daran nicht nur den Niedergang des Rechts sehen kann …

sondern und eigentlich fast vor allem den Niedergang des Begriffs Journalismus …



die Idee und der Begriff Journalismus haben sich mal daraus entwickelt …

eine Art Keimzelle des Widerstands zu sein … gegen alle insbesondere aber die Staats-macht ...



sowie … um bei diesem Begriff zu bleiben … eine Art Keimzelle der ‘Abhilfe’ ...

wie sie inzwischen ausdrücklich Eingang in unsere Verfassung gefunden hat ...



man spricht zwar auch heute noch vielfach von der so genannten ‘Vierten Gewalt’ …

worunter anfangs eine Gewalt des ursprünglichen eigentlichen natürlichen Rechts verstanden wurde



inzwischen wird das Recht pervertiert von Leuten … die dafür den Rechts-Staat erfunden haben

und der Journalismus wird pervertiert von Leuten … die Presse-’Organe’ bzw ‘Medien’ betreiben ...



mit anderen Worten … die heutige Praxis des so genannten Rechtsstaats ist die sicherste Form …

die Menschenrechte ad absurdum zu führen bzw also zu beseitigen …



und die heutige Praxis der so genannten Medien eine Verbal(l)hornung bzw Merkel’sche Verkitschung

bzw also sicherste Form … auch noch den letzten Rest an halbwegs sinnvoller Information des Volkes ...









