Die Menschenrechte und ... der Sex ...

- die Gesetze sind der Sex der Juristen

man kann von jemandem der mwd keine Erziehung und Bildung hat …

außer einer soliden sozialistischen Grundausbildung wie zum Beispiel Angela Merkel ...



nicht erwarten … daß er sich verhält wie jemand der sowas hat … im Sinne einer so genannten

‘höheren’ Schule oder gar ‘Hohen Schule’ … was etwas anderes ist als eine ‘Hochschule’ ..



insofern kann man von Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd … deren ebenso umfangreiche

wie differenzierte Ausbildung dennoch nicht zu einem hinreichenden Rechts-verständnis geführt hat ...



nicht erwarten … daß sie sich an den Menschenrechten oder gar an der Würde des Menschen orientieren … wenn sie nicht mal ihre eigenen Gesetze verstehen und sinnvoll interpretieren können



bzw ihr eigenes Verhalten unter dem liegt … was man noch mit ‘der Würde des Menschen’…

in Verbindung bringen könnte ...



das mit den Rechten und der Würde des Menschen steht in unserer Verfassung als Ausdruck dessen …

daß wir inzwischen Zivilisation und eine Hohe Kultur im Umgang miteinander erreicht haben ...



aus der sich auch ergibt … daß Politik die Bedürfnisse / Interessen / Wünsche der Menschen

bedienen um nicht zu sagen ‘befriedigen’ soll ...



nun ist das mit den Bedürfnissen … geschweige den Interessen oder gar Wünschen so’ne Sache ...

bzw mit Bedürfnisse befriedigen / Interessen wahrnehmen / Wünsche erfüllen …



man könnte zum Beispiel und der Einfachheit halber sagen … Männer und Sex sind Synonyme ...

mit anderen Worten …



es gibt für einen Mann kein dringenderes Bedürfnis als einen Partner mwd …

der diesem dringendsten elementaren existenziellen Bedürfnis abhelfen kann …



im so genannten Normalfall also eine Frau … woraus folgt … daß Männer sich doch eigentlich

überschlagen müßten vor Dankbarkeit oder so … wenn sie so eine Frau finden …



im Prinzip ist das ja auch der Fall … Männer sind ja sogar bereit … dafür zu bezahlen …

in den unterschiedlichen Formen … oder sogar zu heiraten …



bzw eine so genannte Ehe zu versprechen und einzugehen … wobei man immer noch nicht weiß …

was letztlich teurer ist … aber da spielen ja dann noch andere kulturelle Aspekte mit rein ...



weiß der Teufel … muß man ganz direkt sagen … wie es im Laufe der Jahrtausende dazu gekommen ist

daß dieses vergleichweise harmlose spielerische bzw natürliche existenzielle Geschehen .



zu einer Plattform für Ausbeutung Drogenhandel Gewalt Zwang etc etc geworden ist …

nach dem Motto …



‘Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben wenn das jemandem nicht gefällt … der die Idee hat …

daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln bzw ein eigenes Geschäft damit zu machen ...’



woran durchaus erkennbar sein soll … daß die Kirchen nicht ganz unschuldig sind

an dieser Entwicklung … wenn nicht ein geradezu konkurrierendes Geschäftsmodell dazu entwickelt haben



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß im eigenen Interesse einen Betrieb / ein Geschäft

bzw ein Unternehmen einzurichten und auszuführen / zu betreiben … ‘eine’ Sache ist ...



und Politik zu betreiben … um die Bedürfnisse / Interessen / Wünsche ‘Anderer zu bedienen’

eben eine ganz ‘andere’ ...



die im Sexgewerbe Tätigen mwd haben sich als Berufsverband für Unternehmer und ‘Arbeiter’

im Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen erfolgreich zusammengeschlossen …



es sieht ganz so aus … als würde sich in der Politik das grundliegende Verständnis ...

für verfassungsgemäßes Recht und Ordnung (…) ebenfalls erst einstellen …



wenn ein ‘Berufsverband für politische Dienstleistungen’ gegründet wird …

als Plattform dafür wie man sich in der Politik professionell und zielführend erfolgreich verhält ...









