Donnerstag, 14 Oktober 2021 | 41.287

Die Menschenrechte und ... der Afghanifaschismus

die politische Welt feiert das Ende des so genannten Afghanistan-Einsatzes …

obwohl die Probleme mit Afghanistan jetzt eigentlich erst losgehen ...



ein Musterbeispiel für ‘verkehrte Welt’ …

in der natürlichen Welt wird die Geburt gefeiert … beim Tod wird getrauert …



in der künstlich-intelligenten politischen Welt läuft das umgekehrt …

irgendwie schleicht man sich rein in irgend einen Anfang / einen Begin the Beguine …



und wenn dann klar ist … daß nach rund 100 Takten alles zu Ende ist …

egal ob Afghanistan oder Alitalia oder etcetera und so wird gefeiert .....



und da sind dann auch alle versammelt die sich weder zu Beginn…

geschweige zwischendurch mal um die Sache gekümmert haben …



der Bundespräsident ... der Bundestagspräsident … die Bundesministerpräsidentin …

der Bundesratspräsident und natürlich der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



immer wieder dieses Prinzip der deutschen Politik …

Hauptsache ist … daß das Volk sich unverdrossen weiter dazu bekennt …



daß das Recht auf unsere Gehälter und Pensionen unantastbar und unverletzlich ist …

nicht nur egal was wir machen …



sondern selbst wenn wir das Gegenteil machen von dem wofür wir fürstlich bezahlt werden

nämlich 'Wohl des Volkes / Schaden wenden / Nutzen mehren' ...









