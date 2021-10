Donnerstag, 14 Oktober 2021 | 41.287

Die Menschenrechte und ... Nazi / Juden / Muslime

es gibt Dinge in dieser unserer Welt … die sind so unfaßbar …

daß man sie sich nicht mal illustriert vorstellen kann …



das muß man einfach erlebt haben…

zum Beispiel daß ein Nazi ebenso demonstrativ wie ungeniert im Grab eines Juden beigesetzt wird



wie beispielsweise Henry Hafenmayer …

im Grab von Max Friedlaender auf dem Südwestfriedhof Stahnsdorf Potsdam ...



im übrigen wehre ich mich gegen die Verwendung des Begriffs ‘Neonazi’ ---

‘Nazi’ ist und bleibt ‘Nazi’ …



das kann man nicht differenzieren nach neu und alt oder neu und gebracht und so …

es ist eins so schrecklich und unfaßbar wie das andere …



auf derselben Linie liegt … wenn es nicht denn noch schlimmer ist …

daß die Kölner Oberste Bürgermeisterin den Ruf der Muezzin in der Stadt erlaubt hat …



da versteht man fast …

warum auf diese Frau mal ein Attentat verübt wurde …



schlimmer deshalb … weil die Gefahr die von Muslimen für Deutsche bzw für die Welt (!) ausgeht …

aktuell größer ist als diejenige die von Nazis ausgeht ...



das ist also nicht nur schlimmer …

es ist schlicht und einfach grotesk … und das Allerallerschlimmste ist …



daß eine dafür zuständige rechtliche und insoweit neutrale souveraine Instanz ...

mit dem Bundesverfassungsgericht zwar existiert ...



aber den Ruf des vergewaltigten gequälten mißbrauchten mißhandelten Rechts (!) nicht (!) hört …

sondern sich nicht nur als Sinnbild der drei sprichwörtlichen Affen (…) …



nach dem Prinzip ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile’ inszeniert ...

sondern auch wie Angela Merkel und oder eben Frau Reker aktiv als Vorreiter betätigt ...









