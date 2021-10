Donnerstag, 14 Oktober 2021 | 41.287

Die Menschenrechte ...

‘die’ Menschenrech’teee’ ...

das ist objektiv mehr als das oder ein oder selbst mehrere Menschenrechte …



es ist sowas wie ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile …

das heißt Menschenrechtsanwalt ist man eigentlich nur …



wenn man sich nicht heute für diesen und morgen für jenen ‘Betroffenen’Menschen’ einsetzt …

sondern wenn man sich generell für das 'Bedrohte'Recht’ einsetzt …



gegen die Rechts(ver)brecher … also die so genannten Politiker …

bzw eben die Macht-und-Gewalt-Inhaber bzw Mißbraucher und Mißhandler …



inclusive derjenigen die es mehr oder weniger unbedingt werden wollen ...

die also über die geistig/seelisch/körperlichen bzw eben rechtlichen Verletzungen nicht mal nachdenken ...









