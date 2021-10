Dienstag, 12 Oktober 2021 | 41.285

'Die' Menschenrechte und ... 'das'Recht

der Gegensatz / das Gegenteil von Recht ist Unrecht …

von Natur ist Kultur bzw Kunst … wie künstlich von natürlich …



von Mensch Unmensch bzw Angela Merkel … Angela Merkel ist zwar …

wie es zumindest gelegentlich scheint … ein Mensch aus Fleisch und Blut ...



im wesentlichen aber eine Kunstfigur …

ein ebenso künstlicher wie gekünstelter Mensch …



Tausende von Stylisten mwd von Kopf bis Fuß … von Jacke wie Hose …

Redenschreibern und Pressesprechern … Vorsagern und Nachsprechern … etc und etc ...



von den Haaren auf dem Kopf bis zu den Haaren auf den Zähnen ...

haben sich an dieser Frau abgearbeitet …



um sie dahin zu kriegen …

daß sie sich wie geschehen für die eigenen Zwecke und Ziele mißbrauchen läßt …



aber auch die ihr innewohnende natürliche wie künstliche Intelligenz und Energie

dahingehend entgegen kommen und entwickeln konnte …



daß sie das ‘machen’ konnte … was sie ‘gemacht’ hat ...

ihr Spiel / ihren Spaß bzw … wie sie selbst das nannte … 'ihre' Politik ...



es ist wiedermal unfaßbar … die Frau hat ganz Europa … wenn nicht die ganze Welt ...

praktisch alles was es so gibt …



an Republik und Demokratie … Frieden und Freiheit … Recht und Würde ...

in Grund und Boden getreten auf ihrem Trampelpfad …



und kriegt dann einen Preis verliehen für ihre ‘Verdienste’ (???) …

um die so genannte Europäische Union und was nicht alles …



von einem Monarchen … einem König … dem spanischen König …

einem katholischen König …



an die evangelische Pfarrerstochter …

das kommt also gleich hinter dem Kniefall vorm Papst ...



daran zeigt und erweist sich erneut ... der so genannte Urknall ist nichts anderes als ...

Gott hat die Champagne-Korken knallen und den Geist aus der Flasche gelassen ...



und die so genannte Evolution ist nichts anderes ...

als der ebenso verzweifelte wie untaugliche Versuch des Menschen ...



ihn wieder in die Flasche zurück zu bringen ...

obwohl wir doch immerhin schon wissen ...



mit einem Gegner den man nicht besiegen kann muß man sich arrangieren ...

und nicht dauernd weiter sinnlos dagegen bzw gegen ihn ankämpfen ...









