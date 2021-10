Montag, 11 Oktober 2021 | 41.284

Die Menschenrechte und ... die Nobelpreise

um da keinen Zweifel dran zu lassen …

ich bewundere alle Leistungen … die bisher mit solchen Preisen ausgezeichnet wurden …



und gratuliere denjenigen … die das alles geschaffen haben ...

bei denen liegt doch nicht das Problem …



das Problem liegt darin … daß solche Erfolge … de facto bzw wirtschaftlich weit bevor die Preise dafür vergeben werden … politisch aber dann nochmals und erst recht ...



von den ‘Machthabern’ (!) à la Angela Merkel …

die also selbst gar keine ‘Politiker’ im eigentlichen Sinne sind …



nicht im Interesse / zum Nutzen der Menschen geschweige der Menschheit genutzt werden …

geschweige im Sinne ‘Nutzen des Volkes / der Menschen ‘mehren’ ...



sondern praktisch für die Vernichtung der Menschheit … also rein physisch … vor allem aber auch der Mensch-lich-keit … also allem was an Zivilisation und Kultur mit dem Menschsein verbunden ist …



Musterbeispiel ‘Freiheit’ … statt dem Individuum Mensch Freiheit / Entfaltung / Entwicklung …

und ein Leben in Würde zu verschaffen …



wird im Moment alles aber wirklich alles dafür getan … die Masse Mensch endgültig unter Kontrolle zu bringen … der Begriff ‘Geburtenkontrolle’ bekommt eine völlig neue Bedeutung und Dimension ...



nach Lage der Dinge würde nicht mal jemand den Friedennobelpreis erhalten …

der wirklich für Frieden sorgt …



weil das Nobelpreiskomitee eigener bzw institutioneller Interessen wegen sich weigert …

eine adäquate bzw sinnvolle Definition dafür zu entwickeln …



so ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht ebenfalls persönlicher Interessen wegen sich weigert … adäquate Definitionen für den Demokratischen Staat bzw den Sozialen Staat etc zu entwickeln …



nicht mal für die Begriffe ‘Recht’ bzw ‘Verfassungsmäßige Ordnung’

das Bundesverfassungsgericht … geschweige die anderen Gerichte … kennen nur ‘das Gesetz’



Gesetze sind aber kein originäres bzw ursprüngliches Recht … sondern eine Art künstliches Recht … artificial law … lange bevor man auf den Trick mit der Künstlichen Intelligenz kam …



es ist grundsätzlich einfach nicht hinzunehmen … welch armseliges und beschissenes Leben

die Menschheit führt … zu führen gezwungen wird …



und zwar inklusive Bundesverfassungsgerichtspräsidenten und Bundeskanlerinnen …

die ausgerechnet auch noch Physikerin sind oder so …



nur weil eine Handvoll Machthaber das so will

und nicht nur wie von Sinnen sondern mehr oder weniger bewußtlos …



nicht nur einfach zurechnungsunfähig … sondern regelrecht bekloppt … also traumatisch verletzt ...

eine Situation … die Notfall ist … von Notstand geprägt Nothilfe erfordert …



die sich nur … wie soll ich sagen … durch eine Art intellektuellen Notarzteinsatz behandeln läßt … wie ich das in meiner aktuellen Verfassungsbeschwerde fordere ...



das technische Recht schreibt vor … daß jeder Zug eine Notbremse haben muß …

aber irgend jemand muß sie gegebebenfalls dann auch ziehen …



das Baurecht schreibt … daß jeder Raum einen Notausgang haben muß …

aber der muß gegebenenfalls auch zu finden und ‘offen’ sein ...



aber … Notbremse und und Notausgang etc sind immer auch eine Art Flucht …

und genau diese Flucht in mehreren Arten und Dimensionen ist ja gerade das Problem unserer Zeit …



insbesondere die Flucht vor der Verantwortung … und die Flucht vor dem Recht …

womit es die Damen und Herren Bundeskanzler und Bundesverfassungsgerichtspräsidenten



in den Jahren des Bestehens dieser unserer Republik zu geradezu olympischen …

um eben nicht zu sagen Nobelpreis-reifen Meisterschaften gebracht haben ...



wenn irgend wo ein Unfall mit Schwerverletzten passiert ist …

ruft man in der Notarztzentrale an ...



die politische Notarztzentzrale inclusive Intensivestation ist nunmal das Bundesverfassungsgericht …

bzw der Chefarzt dessen Präsident …



und die Patienten bzw also die Parteien inclusive des ganzen Parteien- und Wahl-Systems

sind nicht nur schwerverletzt … sondern schon halbtot …



die müßten alle ebenso unbedingt wie unmittelbar auf die Intensivstation …

und ohne die Ausrede … da wären doch wegen Corona keine Betten frei …



denn es geht hier ja praktisch nicht um Betten … sondern um die Tisch … an den man sich setzt …

und die Dinge rechtlich relevant erörtert ...



es geht um nicht mehr und nicht weniger als um Kommunikation …

und ich verlange hier und jetzt … heute und vor Ort … auf der Stelle und sofort …



die ‘Aufnahme’ entsprechender Gespräche und Erörterungen ...

alles andere wäre Unterlassene Hilfeleistung im Amt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen