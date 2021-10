Samstag, 09 Oktober 2021 | 40.282

Die Menschenrechte und ... die Nobelpreise

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß alle (!) bisherigen Nobelpreise (…) … nicht das Geringste beigetragen haben …



zu einer Verbesserung der politischen gesellschaftlichen friedlichen freiheitlichen demokratischen ...

zivilisatorischen kulturellen oder gar rechtlichen etc Verhältnisse in der Welt …



ganz im Gegenteil !! sie haben zur ungenierten Einrichtung Ausübung Stärkung Stabilisierung …

von menschenrechtsfeindlichen (!) und menschenunwürdigen (!!) Diktaturen geführt ...



selbst in Staaten wie der so genannten Bundesrepublik Deutschland …

die sich eine Verfassung gegeben haben … nach der sie sich Demokratische Republik nennen ...



es muß also endlich gefragt werden … was soll eigentlich dieser Quatsch ???

bzw im Sinne unserer Verfassung verlangt werden ... 'den Nutzen der Preise zu mehren' !!!









