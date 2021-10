Samstag, 09 Oktober 2021 | 40.282

Die Menschenrechte und ... der Holoaust

jetzt ‘stehen’ … wie man so sagt … zwei praktisch 100-Jährige ‘vor Gericht’ …

wegen ihrer Verbindungen zum Nationalsozialismus …



und da wird die Frage gestellt … ob bzw wie sinnvoll es ist … 100-Jährige … die möglicherweise

das Urteil gar nicht mehr erleben … wegen was auch immer ‘vor Gericht zu stellen’



das entscheidendere Problem ist doch nicht … oder sagen wir ‘nicht nur’ …

das Alter der Angeklagten …



sondern wo der Sinn davon liegt …

so genannte Richter mwd mit solchen Anklagen in Verlegenheit zu bringen ...



die die Enkel wenn nicht Urenkel der Angeklagten sein könnten …

und nicht den geringsten Bezug haben ...



weder zum seinerzeitigen Geschehen ...

noch zur heutigen Realität !!!



und dann wird allseits dauernd gefragt … wie konnte das überhaupt alles so passieren ...

für diese offen zu Tage liegende Antwort interessiert sich aber niemand ...



sie liegt in der Tatsache … wie es möglich war …

daß Helmut Kohl und Angela Merkel 16 (!) Jahre lang …



der Nationalsozialismus hat bekanntlich nur 12 Jahre gedauert ...

die Menschheit … natürlich nicht in derselben …



aber in gleicher Weise und mit vergleichbarem wenn nicht schlimmerem Erfolg terrorisiert haben

Sozialismus ist und bleibt Sozialismus ...



und darum kümmert (!!!) sich heute genau so wenig jemand …

wie eben damals ...



mit anderen Worten …

wir haben hier zwei parallel laufende Entwicklungen ...



einerseits 'leben' wir heute rücksichtslos und brutalstmöglich …

auf Kosten … der nächsten Generationen …



andererseits überläßt man im Hinblick auf das heutige Geschehen bzw den status quo …

auch dessen Aufarbeitung … immer weiter aufschiebend den nächsten Generationen



es war seit rund 30 Jahren (!) ...

trotz massiver vom Gericht teilweise mit Strafen belegter Versuche ...



nicht möglich … das an sich zuständige Bundesverfassungsgericht ...

für diese Problematik auch nur zu interessieren …



geschweige zu sensibilisieren …

aber 100-Jährige 'vor Gericht stellen' … das können sie ...



und vor allem ... oder zumindest last but not least ...

auch die Opfer bzw die Folgen (!!!) überläßt man einfach weiter sich selbst ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen