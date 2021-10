Freitag, 08 Oktober 2021 | 40.281

Die Menschenrechte und ... die Nobelpreise

nach wie vor und erneut wehre ich mich … ich leiste Widerstand ...

gegen die Vergabe von Millionen-schweren Nobel- und anderen Preisen ...



sowie gegen Milliardenschwere Schadenbewältigungs/Rettungs/etc-Fonds ...

die im Grunde genommen nur den kriminellen Unsinn der so genannten Politik …



und die geisteskranke Attitude der so genannten Rechtsprechung …

immer wieder auffangen und stützen schützen stärken und weiterführen sollen ...



statt mit Gewalten-teilung … werden mit vereinten (!!) gesellschaftlichen Kräften ...

und unter rücksichtsloser Ausnutzung aller nur möglichen Synergien …



diese zarten Pflänzchen Demokratie und Freiheit … Recht und Würde zunichte gemacht …

werden in allen nur möglichen sich Corona-gleich verändernden mutierenden Varianten



Diktaturen eingerichtet und ausgeübt und praktisch artificial Kunst-staaten geschaffen ...

deren ‘Rationalität’ dann auch noch von der Richterschaft selbst angezweifelt wird … ??????



seit dem 23. Mai 1949 spätestens ist klar …

wie man den Irrsinn der fast 100 Jahre davor hätte überwinden können …



und inzwischen haben völlig unfähige kriminelle Politiker schon wieder fast 100 Jahre

die Menschheit und den Globus an den absoluten Abgrund getrieben ...



seit rund vierzig Jahren versuche ich vergeblich mit Verfassungsbeschwerden …

in diesem schändlichen Treiben Einhalt zu vermitteln …



versuche mich um die Defizite und Versäumnisse zu kümmern …

und die Kollateralschäden dieser Politik …



im Rahmen des mir möglichen und mit eigenen Mitteln zu mildern und zu beheben ...

und wissenschaftlich gemeinnützig an der Erkenntnis der Zusammenhänge zu arbeiten



und werde prompt als Staatsfeind dieser Diktatur betrachtet und behandelt

von Polizei und Gerichten / Ämtern und Behörden dieser Diktatur …



behindert und verhindert … verfolgt und ausgetrickst … geschädigt und verletzt …

kann meine Miete nicht bezahlen und bin mehr oder weniger obdachlos …



habe nichts zu essen und anzuziehen …

geschweige sonst adäquate Lebens und Arbeits Bedingungen ...



und werde wenn ich nicht höllisch aufpasse praktisch zu Tode gequält ...

oder eben einfach sterben gelassen …



nun ist es … andererseits hätt’ ich jetzt beinahe gesagt … so …

ich arbeite zwar mit dem Mittel der Verfassungsbeschwerde ,…



weil das rechtstechnisch so vorgesehen ist …

im eigentlichen Sinne beschwere ich mich aber gar nicht ...



weil … auch wenn das vielleicht paradox klingt … die Erkenntnisse die ich habe …

eben auch nur durch das Leben möglich sind … wie ich es führe …



mit anderen Worten … die Erkenntnisse der Nobelpreisträger sind nur möglich durch das Lerben …

wie Nobelpreisträger es eben führen ...



meine Erkenntnisse und vor allem Erfahrungen sind nur möglich …

durch das Leben wie ich es führe ...



das heißt … mir geht es dabei nicht darum … meine persönlichen Lebens und Arbeitsbedinungen

zu verbessern … naja … vielleicht ein bißchen schon …



sondern ich wehre mich dagegen daß ...

um es wieder auf eine überschaubare Ebene zu führen …



daß dem deutschen Volk von den Machthabern .. die es beherrschen …

ein derart armseliges und beschissenes Leben zugemutet wird …



und daß … wie doch aktuell gerade lebhaft beklagt wird …

bei der so genannten Wiedervereinigung …



diese mühsamst aufrecht erhaltenen und über die Zeit geretteten Identitäten ...

einfach so ebenso überrannt wie übergangen bzw weggefegt worden sind …



bzw statt einer per status quo durchaus technisch und kulturell möglichen Vereinigung

der physisch stärkere Partner sich genommen hat was er brauchen konnte …



bzw was in ‘seinen’ Kram paßte …

und glaubte … den Rest gewissermaßen einfach so wegschmeißen zu können ...



bekanntlich können auch auch Ehepartner … die aus unterschiedlichen Kulturen kommen …

sich aber lieben … fürderhin und zeitlebens eine glückliche ‘vereinte’ Ehe führen …



weil das Entscheidende die gemeinsame Basis ist …

und nicht die unterschiedlichen Identitäten ...



ich kann jetzt irgend wie nicht mehr …

ich stell das jetzt einfach mal so ins Netz ...









