Freitag, 08 Oktober 2021 | 40.281

Die Menschenrechte und ... die Nobelpreise ...

da kriegen Physiker wie Klaus Hasselmann den Nobelpreis ...

weil sie den Klimawandel erklären können ...



angesichts der Bibliotheken von Lobeshymnen die gerade auf Angela Merkel geschrieben werden

ist es nur eine Frage der Zeit ...



wann Physiker den Nobelpreis kriegen .

die für den Klimawandel und andere kriminelle Untaten verantwortlich sind ...



*



mit der Vergabe von Nobelpreisen kann man den Klimawandel genau so wenig 'bekämpfen' ...

wie mit hirnrissigem Impfen und so genannten Hygiene- Maßnahmen eine Pandemie ...



das heißt ... es gilt immer wieder das Prinzip ...

'die Geister die ich rief die werd ich nicht mehr los' ...



mit anderen Worten ... solange man nicht aufhört ...

ebenso hartnäckig und konsequent wie intensiv und nachhaltig ...



so genannte Politik gegen das Recht und die Menschenrechte zu machen ...

gegen jeden Verstand und alle Vernunft ...



so lange werden wir solcher Art Wandel und Pandemien nicht verhindern ...

und sie gegebenenfalls schon gar nicht managen können ...



man könnte es auch personalisiert sagen ... so lange eine Gesellschaft nicht in der Lage ist ...

damit umzugehen ... daß Leute wie Kohl / Schröder / Merkel die Spitzenposition besetzen ...



ohne auch nur andeutungsweise die geringste Verantwortung zu tragen ...

obwohl das der absolute Kernsatz unserer Verfassung ist ...



und eine an sich hochqualifizierte Richterschaft ...

sich willentlich (!) also ganz bewußt und wissend ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll weigert ...



auch nur halbwegs bzw wenigstens andeutungsweise für Recht und Ordnung zu sorgen ...

für Ausgleich und Balance bzw eben Gerechtigkeit ...



so lange wird eher alles Leben auf dieser Erde sterben ...

als daß wir andere lebenswerte Planeten oder gar Menschen entdecken ...



man kann zwar im Moment nicht ausschließen ... daß es noch so weit kommt ...

aber es macht endgültig keinen Sinn mehr ... nur aus Spaß an der Freud von Frau Merkel ...



mit künstlicher Intelligenz humanoide Roboter zu schaffen und ihnen die Welt zu überlassen ...

die in autonomen Fahrzeugen über Land fahren .. solange sie nicht auch autonom fliegen können







