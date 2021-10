Freitag, 08 Oktober 2021 | 40.281

Die Menschenrechte ... und die Nobelpreise

ich wehre mich ausdrücklich dagegen …

daß dauernd Millionen-Preise und sonstwas für Ehren etc vergeben werden …



an Leute …

die ohnehin gutbezahlte Stellungen und Positionen innehaben …



für Arbeiten und Ergebnisse … zur Behebung von Schäden und vor allem laufenden Entwicklungen (!!!) …

die gar nicht eingetreten wären … die ohne weiteres sofort gestoppt werden könnten ...



wenn auch nur halbwegs sinnvoll Politik gemacht werden würde …

während gleichzeitig (!!!)



diese völlig hirnverbrannte kriminelle so genannte Politik ...

immer weiter und noch ständig intensiviert gesteigert fortgesetzt wird !!!



von Anfang an ... seit 200 Jahren ... ist klar ...

daß die Industrieverschmutzung nicht folgenlos bleiben wird ...



daß beispielsweise (!) die Abholzung der Urwälder ungefähr genau dasselbe ist ...

als würde man das Wasser der Ozeane ebenso sinnlos wie maßlos derart verbrauchen ...



daß der Meeresspiegel allmählich sinkt ...

und im Moment weiß niemand ...



welcher zukünftige Nobelpreisträger noch auf die Idee kommt ...

wie man das machen könnte ... um den Wasserbedarf der Industrie zu denken ...



um weiter die 'Erde' regelrecht auszuwaschen ...

um das Material zu finden ... mit dem die Menschheit endlich konsequent beseitigt werden kann ...



seit dem 23. Mai 1949 ist zumindest in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland klar ...

wie man in der Verantwortung vor Gott und den Menschen ...



in Freiheit und Frieden halbwegs sinnvoll und professionell Politik machen könnte ...

die Würde des Menschen wahren und das Recht achten / schützen / entwickeln könnte ...



aber völlig gewissenlosen geisteskranken kriminellen Möchtegern-Politikern-und-Publizisten ...

praktisch in allen Bereichen von Kultur und Religion ...



ist es gelungen ... die Macht an sich zu reißen ...

und die Menschheit bzw die gesamte Natur permanent zu mißhandeln / mißbrauchen / vergewaltigen ...







