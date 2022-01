Montag, 17 Januar 2022 | 03.017

Die Menschenrechte und ...

die Jugendrechte ...

2022 wird das Europäische Jahr der Jugend ...

nachdem Mutti jetzt nicht mehr da ist ...



hat man sofort zielsicher erkannt ... daß man die Jugend bisher ziemlich stiefmütterlich

um nicht zu sagen rabenmütterlich behandelt hat ...



und damit soll aber jetzt Schluß sein ... damit will man jetzt aufhören ...

man will jetzt mehr auf die Jugend hören ...



und überhaupt mehr hinhören und zuhören und so ...

man will sich den Bedürfnissen der Jugend öffnen ...



Interessen erkennen und wahrnehmen ...

Wünsche akzeptieren und erfüllen ...



die so genannte Teilhabe verbessern ...

bzw die Jugend an der Politik besser beteiligen ...



aber die paar Abgeordnete ... die davon dann profitieren werden ...

machen den Braten auch nicht fett ...



