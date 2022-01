Sonntag, 16 Januar 2022 | 02.016

Die Menschenrechte und ...

der Treppenwitz der Weltgeschichte ...

es hat zwar etwas Faszinierendes ...

ist im Grunde genommen aber zum Verzweifeln ...



immer wenn was schief gelaufen oder gar kaputt gegangen ist ...

wenn sie etwas verloren haben ... insbesondere die Kontrolle etc ...



werden die Verantwortlichen nicht müde ...

ständig zu versichern und zu betonen und hervorzuheben etc etc ...



daß sie nun aber alle Anstrengungen und überhaupt alles unternehmen werden ...



um der Sache wieder Herr zu werden ...

und vor allem besser wieder rauszukommen als sie hineingeschlittert sind ...



warum sie nicht vorher schon alles unternehmen ...

um Fehler und Mißerfolge zu vermeiden ...



ist eines der ungelösten Rätsel der Politik ...

vor allem aber auch des Bundesverfassungsgerichts ...



das bekanntlich gar nicht erst versucht ...

über sowas die Kontrolle zu behalten ...



und sich weigert ... als ginge es ums Impfen ...

entsprechende Verfassungsbeschwerden anzunehmen und zu bearbeiten ...



