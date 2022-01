Freitag, 14 Januar 2022 | 02.014

Die Menschenrechte und ...

die Zukunft Europas ...

welches Europas (?) ...

und auch sonst oder von was auch immer (?) ...



(auch) beim Europäischen Parlament ...

also abgesehen von den vielen anderen Parlamenten ...



muß man sich ja irgend wie beschäftigen ... und zumindest pro forma was tun ...

für das viele Geld das die kriegen und außerdem ja auch noch kosten ...



in ihrer Einfalt und Einfallslosigkeit werden also ständig permanent kontinuierlich...

irgend welche Bürgerbefragungen veranstaltet ...



zu allen nur möglichen Themen ... unter anderen also Demokratie ... Rechten ... Werten ...

der so genannten Herrschaft des Rechts (?) / den Interessen der Sicherheit (?) etc etc ...



mit denen die Organisatoren solcher Befragungen offenbar glauben ...

sie könnten damit die Zukunft Europas (s.o.) herbei-'führen' (?) ...



diesem unsinnigen Handeln und Tun ist zu eigen ... daß es sich dabei ...

1. um reine Arbeitsbeschaffung handelt für Leute die eh nichts zu sagen haben

2. die eigentlich Betroffenen also das Volk gar nichts davon haben ...

3. die eigentlich Zuständigen ständig weiter um ihre Führungsaufgabe herumdrücken ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentralbänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und die Anti-Semisten und die sonstigen Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...









