Die Menschenrechte und ... die Werte-basierte Politik ...

es geht nun mal in der Politik nicht darum ...

sich irgend welche Idealvorstellungen zurecht zu legen und die durchzusetzen ...



sondern das Tagesgeschäft zu erkennen ...

und dem gerecht zu werden ...



Chancen zu erkennen und die wahrzunehmen ...

vor allem aber Risiken Gefahren Krisen etc zu erkennen und die zu managen ...



in der Politik heißt es Bedürfnisse und Interessen zu regeln ...

und dabei Werte und Ressourcen zu wahren ...



und nicht umgekehrt ... das ist doch ein völlig untauglicher Versuch ...

das geht doch rein technisch schon gar nicht ...



man kann nun mal Weltpolitik nur wirklich oben auf dem Gipfel machen ...

und nicht unten ... auf der Basis ... oder gar im Kindergarten ...



aber manche begreifen das eben nie ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß das von denjenigen ... die eigentlich verantwortlich sind ...

so geduldet wenn nicht herbeigeführt und gefördert wird ...



jeden Tag passiert das irgend wo daß ... zum Beispiel ...

ein Vater glaubt ... er würde seinem minderjährigen Kind was Gutes tun ...



wenn er es ans Steuer läßt ... weil das Kind dann so einen Riesenspaß hat ...

und beim Essen dann auch schön seinen Brei aufißt ... oder so ...



und der große Crash dann nicht lange auf sich warten läßt ...

mit den üblichen Folgen von Heulen und Zähneklappern ...





*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische-Thema ... Migration und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









