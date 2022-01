Mittwoch, 12 Januar 2022 | 02.012

Die Menschenrechte und ...

die Politische Führung ...

es geht im Kern der Politik nicht ums Politik 'machen' ...

also irgend was mit Sozial oder Umwelt oder Wirtschaft oder gar Recht ...



wie man in den Bewerbungsschreiben immer wieder lesen kann ...

sondern um zielorientierte Führung und Gestaltung ...



und wenn man politisch ein gutes und friedliches Miteinander und Zusammenleben anstrebt ...

dann muß man eben auch dahin führen ... den Weg gehen ...



und alle mitnehmen ...

also auch die Fuß- oder sonstwie Kranken und geistig seelisch körperlich Behinderten ...



oder eben auch die einfach nur Unwilligen und quer denkenden oder treibenden

oder feindseligen wenn nicht gar Krieg treibenden



und da kann man sich nicht einfach hinstellen und sagen ...

das müssen wir gemeinsam machen ..



und wer da nicht mit-macht ...

den werden wir mit allen Konsequenzen des Rechtsstaats (???) be-kämpfen ...



die Demokratie 'lebt' eben nicht vom mitmachen oder gar hinterher laufen ...

sondern vom vorne laufen und führen und gestalten ...



nicht nur vom 'das Haus bauen' ...

sondern auch 'den Weg' ...



*



