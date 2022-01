Dienstag, 11 Januar 2022 | 02.011

Die Menschenrechte und ...

die demokratische Legitimation ...

Demokratie heißt an sich ganz einfach 'Herrschaft des Volkes' ...

und 'Herrschaft' heißt an sich ganz einfach ...



also ich meine ... 'herrschen' ist etwas anderes bzw mehr ...

als einfach nur managen / ordnen / regeln / regulieren / regieren ...



das heißt ...

Herrschaft ist verbunden mit Begriffen wie Erziehung / Bildung / Leitung / Führung ...



das ist also eine Sache ... eine völlig andere ist ... 'WER' das darf ...

demokratische Legitimation ist also nichts anderes als (nur) die 'Erziehungs-berechtigung' ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und das schlimmste Matriarchat 'ever given' ...









