Montag, 10 Januar 2022 | 02.010

Die Menschenrechte und ...

die Demokratie ...

Demokratie heißt an sich ganz einfach 'Herrschaft des Volkes' ...

aber bei der Frage ... was das nun wiederum heißt ... wirds für manche schwierig ...



in der Regel ist es so ... daß jede Mutter im Tier und menschenreich ...

sofort weiß was sie zu tun hat ... wenn sie ein Kind zur Welt gebracht hat ...



während die Väter manchmal völlig unbeteiligt dabei stehen ...

und nicht mal wissen ... ob bzw daß das (auch) 'ihr' Kind ist ...



aber manche Mütter wissen es eben auch nicht ...

und entwickeln sich dann zur sprichwörtlichen 'Rabenmutter' ...



und so ... ungefähr ... ist das auch mit der Demokratie ...

kaum ist sie geboren ... kommen diejenigen ... die nichts wissen ...



und machen sie sich zu eigen ...

um sie nach allen Regel ihrer geisteskranken und kriminellen Kunst zu vergewaltigen ...



bekanntlich macht der perverse sexuelle Kindsmißbrauch ...

selbst vor Babys nicht Halt ...



*



