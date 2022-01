Sonntag, 09 Januar 2022 | 01.009

Die Menschenrechte ... Asyl und Migration ...

'das Recht' und oder 'die Rechte' ... sind an sich keine originären kulturellen Erscheinungen ...

sondern die Folge davon ...



daß jemand anders sich eben nicht halbwegs zivilisiert bzw eben kultiviert verhält ...

obwohl ihm das nach den Umständen ohne weiteres möglich und auch zuzumuten wäre ...



nur des halb mußte man also das Recht erfinden ... um festzulegen ...

unter welchen Umständen wer ein Recht und wer eine dazu passende Pflicht hat ...



wir wissen doch nun zur Genüge ... daß es Obdachlose gibt ...

die keine Wohnung haben und hier mitten in der Stadt auf der Straße liegen ...



und daß es weltweite Bewegungen von Menschen gibt ...

die keine Heimat haben und genau so dringend auf der Suche nach einem Asyl sind ...



warum sich die Politik dieser Dinge nicht annimmt ... ist im Grunde kein Geheimnis ...

sondern eine ganz einfach Rechtsfrage ...



die vom Bundesverfassungsgericht durchaus nachhaltig beantwortet werden könnte ...

wenn ... ja wenn ... die sich nicht auch dieser Arbeit verweigern würden ...



und sich statt dessen lieber mit so genannten Impfverweigerern rumschlagen ...

weil das anscheinend irgend wie publikumswirksamer ist ...



und um die Groteske auf die Spitze zu treiben spricht auch das Europäische Parlament ...

von 'to discuss the state of 'play' ... of EU migration and asylum policy ...



das heißt ... offiziell wird aus die Flüchtlings und Asyl Politik als Spiel betrachtet ...

das im Merkel'schen Sinne einfach nur Spaß machen soll ... (???) ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen