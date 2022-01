Samstag, 08 Januar 2022 | 01.008

Die Menschenrechte ... und Militärische 'Ehren' ...

die Welt ist nicht nur in vieler Hinsicht verkehrt ...

sondern doppelt verkehrt ... also paradox ...



da kommt zum Beispiel ein Bundeskanzler Olaf Scholz nach Warschau ...

und wird mit so genannten militärischen Ehren empfangen ...



und die Frage so genannter Reparationsleistungen ...

für militärische Empfänge anderer Art wird dann tunlichst übergangen ...



man stelle sich das nur mal vor ... es wäre umgekehrt gewesen ...

und die Polen hätte Adolf Hitler mit militärischen 'Ehren' empfangen ...



und Hitler hätte gesagt ... die Eroberung Rußlands ist deutsche Staatsraison ...

und anschließend China ...



und wenn wir dann nicht auch noch mit den Juden fertig werden ...

das wäre doch gelacht ...



aber ... wir wissen ja ... der große Schicksalslenker da oben ...

oder wo auch immer wahrscheinlich noch hinter dem Universums hat es anders gewollt ...



statt dessen also militärische Ehren für Lohl / Schröder / Merkel / Scholz ...

und Annalena Baerbock hat sie glaube ich auch bekommen ...



und die Polen warten nach wie vor auf die Reparationsleistungen ...

wie die bayerische Staatsregierung auf die weisen Ratschläge Gottes (s.o.) ...



weil der Aloysl nicht aus dem Hofbräuhaus rauskommt ...

möglicherweise auch nur weil er sagt ...



also wenn schon ... dann aber wenigstens mit Escortservice ...

Polizei und zwölf Motorräder und Blaulicht ... oder so ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel heißt Verarmung Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...



dieses unbeschreiblich armselige und beschissene Dasein ...

das dem deutschen Volk zugemutet wird ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen