Die Menschenrechte und ...

Polen und so genannte Reparationsforderungen

was den einen die Ständige Vertretung ...

wann und wo bzw für wen und was auch immer ...



und anderen ihre Ständige Impf Kommission ...

oder auch die Europäische Unions Kommission ...



ist den Polen ihre Ständige Reparationskostenforderungskommission ...

der auf deutscher Seite mit einer ebenso ständigen wie stereotypen ...



Forderungsablehnungskommission begegnet wird ...

dabei wäre das ... vielleicht nicht die einzige ...



aber doch eine der wenigen riesengroßen Jahrhundert Chancen wahrzunehmen ...

und endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen ... wenn man denn die Köpfe dafür hätte ...



mit diesem Thema endlich mal was Gutes zu bewirken ... bzw vor allem ...

ebenso verantwortliche wie sinnvolle professionelle verfassungsgemäße Politik zu machen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel dbk und Intensivstation ...









