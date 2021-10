Mittwoch, 06 Oktober 2021 | 40.279

Die Menschen-Rechte und ... die Merkel-Diktatur

Demokratie heißt bekanntlich … daß das Volk herrscht …

wobei der Begriff ‘herrschen’ ein Synonym ist etwa für selbst-bewußte Selbst-bestimmtheit ...



die Art und Weise … wie das Volk dagegen von der gewaltengeteilten (!!!) Angela Merkel ...

mißhandelt und mißbraucht … verladen und vergewaltigt wurde und ja nach wie vor wird ...



ist dagegen völlig verbrecherisch und verseucht … idiotisch und paranoid …

kriminell und geistig seelisch körperlich krank in jeder Beziehung ...



oder sagen wir … um das wenigstens etwas abzumildern … wegen der ‘resilience’ …

‘von Kohl / Schröder / Merkel vergewaltigt’ ...



von purer originärer sozialistischer schwachsinniger Arroganz …

gepaart mit reiner eingeimpfter impertinenter selbstgefälliger Ignoranz ...



wenn eine Frau von einem Mann vergewaltigt wird … könnte man immer noch sagen …

so ist sie halt … die Natur … fressen und gefressen werden … und so ...



man kann aber nicht einfach alles mit Urknall oder Schöpfung bzw eben Natur erklären …

sonst führt man Zukunft und Zivilisation bzw eben Kultur völlig ad absurdum ...



was Angela Merkel mit dem deutschen Volk gemacht hat ... 80 Millionen Deutschen ...

mit Europa … 800 Millionen Europäern ...



wenn nicht doch praktisch mit der Welt … 8 Milliarden Menschheit ...

- ein Tropfen Dieselöl in einem Glas Wasser macht nun mal das ganze Wasser ungenießbar … -



ist dagegen ebenso absichtlich wie absichtsvoll wohlüberlegt und berechnend zynisch …

egomanisch egoistisch egozentrisch eigensüchtig eigennützig eigenartig … eben sui generis …



das ist Ausdruck höchster ebenso spitzfindiger wie spitzbübischer Intelligenz und einer Energie …

die sich … typisch Physikerin … praktisch nach Albert Einstein sogar berechnen läßt ...



Albert Einstein rechnete Energie noch aus Masse mal Geschwindigkeit …

das sind rein rechnerische bzw technische Begriffe … mit denen Gutes bewirkt werden sollte ...



Angela Merkel hat die(se) Wissenschaft mit ihrer hohen Intelligenz regelrecht pervertiert …

und das Böse / das Verderben / die Hölle implementiert und institutionalisiert ...



nach eigenen Angaben hat sie Physik studiert …

um sich gegen ideologischen Mißbrauch zu schützen



umgekehrt wird ein Schuh draus … sie mißbraucht alles … worüber sie Gewalt bekommt …

vor allem eben auch angeboten bekommt … nach allen Regeln ihrer teuflischen Kunst ...



vor allem die ebenso gutgläubige wie gutwillige Gefolgschaft der politischen und publizistischen Elite ...

die sie einfach in die Tasche steckt um nicht mit dem Sprichwort zu sagen ‘in der Pfeife raucht’ ...



hoffentlich begreift das noch jemand auf den es ankommen könnte …

bevor der Zug bzw eben die Zukunft doch noch endgültig abgefahren ist … mind the gap ...



die Holocaust-Überlebenden (…) bzw Toten werden nie verstummen ...

so ähnlich wird es wohl auch mit den Merkel-Überlebenden bzw Toten kommen ...







