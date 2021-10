Dienstag, 05 Oktober 2021 | 40.278

Die Menschenrechte und ... die Politische Führung

es gibt Vieles wenn nicht Alles … was unglaublich ist … ganz allgemein ...

zumindest in diesem unserem Land … der so genannten Bundesrepublik Deutschland …



zu den Dingen die ganz speziell unglaublich sind gehört …

daß drei Parteien mit Basis / Hintergrund / Möglichkeiten wie CDU / CSU / FDP …



nicht in der Lage sind … Land / Leute / Leben … Staat / Länder / Kommunen ...

halbwegs sinnvoll / professionell / verfassungsgemäß zu managen / zu führen / zu entwickeln ...



vielleicht sollte man es für den Anfang …

mal mit einer (erweiterten) Fraktionsgemeinschaft versuchen …



die FDP könnte sich ja zur entsprechenden Namensangleichung umbenennen …

in Freie Demokratische Union ...



denn mit dem Begriff ‘Partei’ kann sie eh keinen Blumentopf mehr zu gewinnen …

dieser Laden ist einfach lächerlich ...



nach Lage der Dinge müßte die CDU alleine diese Regierungsfähigkeit ..

anstreben und erreichen können …



aber dazu bräuchte es natürlich eines besseren Führungspersonals …

als das jetzt der Fall ist ...



das Aller-Unglaublichste in diesem ganzen Spiel ist aber nach wie vor …

daß das Bundesverfassungsgericht auf der Würde des deutschen Volkes derart herumtrampelt ...







