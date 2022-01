Dienstag, 04 Januar 2022 | 01.004

Die Menschenrechte und ...

Albert Einstein ist aus der Politik nicht wegzudenken ...

auf (fast) jedem Kassenzettel steht irgend wo die Bitte des Geschäftsmannes an den Kunden

'Helfen Sie uns besser zu werden' ...



unser Produkt / unseren Service ... besser zu machen ...

das heißt die Qualität unserer Leistung zu erhöhen ...



in der Politik läuft das nicht nur umgekehrt ...

sondern auch gegenläufig ...



das heißt ... Politiker stellen eine Sache erstmal auf den Kopf ...

schieben sie dann in die entgegengesetzte Richtung ...



und erhöhen dann die Intensität des ganzen Unsinns im Quadrat ...

etwa in Anlehnung an Einsteins e = m mal c quadrat ...



oder ... mit anderen Worten ...

beschweren Sie sich ruhig ...



dann helfen Sie uns ... quantitativ noch mehr ...

qualitativ völlig verfassungswidrigen Unsinn zu machen ...



ein Schiff ... das immer mehr und dazu auch noch völlig falsch beladen bzw 'gestaut' wird

wird immer unbeweglicher und sinkt umso schneller ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen