Die Menschenrechte und ... das Recht der Frauen

in der Demokratie gilt bekanntlich … die Mehrheit soll ‘entscheiden’ …

‘entscheiden’ heißt aber nicht … machen können was man will …



sondern eben ‘entscheiden’ … was auch wirklich durch die vorherige Entscheidungs-findung ...

Einbringung / Abwägung aller Bedürfnisse / Interessen / Wünsche etc entscheidungs-’reif’ ist



Frauen sind bekanntlich die Mehrheit der Menschen … etwa 53% …

das heißt den Männern bleiben 47% … das sind immerhin klare 6% Unterschied ...



also klar mehr als die sattsam bekannte 5%-Hürde ...

und auch nicht eine so genannte ‘hauchdünne’ Mehrheit oder gar ‘die Hälfte-plus-1’ ...



was im Ergebnis nur zwei ‘Pünkt-chen’ (!!) Unterschied macht ...

um nicht zu sagen den sprichwörtlichen ‘Fliegenschiß’ ...



es ist also nach wie vor unerfindlich … warum Frauen mit bzw gar gegen Männer …

um eine so genannte Gleich-Berechtigung bzw ‘Anerkennung’ ihrer Arbeit kämpfen müssen …



in der Männerwelt der Aktiengesellschaften etc wäre sowas doch undenkbar …

da hat jeder … der auch nur eine Aktie mehr hat als die anderen zusammen …



nicht nur die Entscheidungs-gewalt … sondern überhaupt ‘das Sagen’ … das heißt er kann

tatsächlich machen was er will ... genau das ist aber eben der Unterschied zur Demokratie ...



das völlig Absurde und Groteske ist … daß Frauen gegenüber Männern die ohne Frauen ...

gar nicht lebensfähig wären … ganz abgesehen vom Gebären …



gegenüber eben diesen Männern um Anerkennung und Gleichberechtigung kämpfen müssen …

und daß selbst Frauen-’Gerichte’ …



also Einzelrichterinnen bzw gemischt oder gar mehrheitlich mit Frauen besetzte Kammern …

nicht bereit (!!!) sind …



sich über eben dieses ‘Recht’ Gedanken zu machen … sondern sich ebenso willig wie geflissentlich ...

als ginge es um den so genannten einverständlichen Sex ...



an im wesentlichen von Männern erdachten und erfundenen … gemachten und gestalteten Gesetzen

orientieren und sie selbst umsetzen !!!



das heißt Frauen verraten Frauen genau so ... wie auch Männer unter einander kämpfen …

bis einer dann doch vorsichtshalber den Schwanz einzieht und abhaut … oder eben tot ist ...



es gibt den BSD Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen …

und zusätzlich noch den B-e-s-D Berufs-Verband erotische und sexuelle Dienstleistungen ...



mal abgesehen davon … wie grotesk es ist … Sex als Dienstleistung zu bezeichnen …

Sex … der für einen Mann wichtiger ist als Essen und Trinken …



jeder Mann i.e.S. ist in der Lage … den ganzen Tag lang nicht an Essen und Trinken …

sondern nur daran zu denken … wie er abends eine bestimmte Frau ins Bett bekommt ...



bzw … wie Marilyn Monroe mal sagte … ‘Männer denken gar nicht immer an Sex …

nur wenn(!) sie denken … dann denken sie an Sex‘ ...



bzw … es ist wie mit den Parteien im allgemeinen …

statt sich zusammen zu schließen wird differenziert bis zum Geht-nicht-mehr ...



47 Parteien kämpfen … um einen (!) Bundeskanzler mwd zu finden … und jede will ihn stellen …

noch idiotischer geht relativ-theoretisch gar nicht … konkret-praktisch eben leider immer wieder ...



es ist also absehbar daß … bevor Frauen den ‘Tag der Einheit’ feiern ...

zig weitere Bundes / Berufs / Bildungs etc Verbände gegründet werden …



also zum Beispiel für Eheliche / Chauffeur spielen / Kinder kriegen und großziehen ...

Handwerkliche / Hausfrauliche / Köchin / Schauspielerin / Sekretärin / Wäscherin etc etc



- ‘und sonstige bzw eben sexuelle oder zumindest erotische Dienstleistungen’ ,...

daneben aber immer weiter um Anerkennung und Gleichberechtigung gekämpft wird ...



das Leben mit Frauen als Geschäfts / Berufs / Lebens etc Partnerin …

bzw eben Ehefrau / Kinderfrau / Hausfrau … als ‘Dienstleistung für Männer (!) zu bezeichnen …



und nicht zuletzt Männer dann gerade damit ‘ihre Geschäfte’ / ihre Geschäftsmodelle betreiben ...

stellt also die Welt irgend wie auf den Kopf …



und nach der Erkenntnis ‘der Weg ist das Ziel’ kann sie nur auf die Füße gestellt werden ..

durch das Recht … das heißt Ausgleich und Balance … Anerkennung und Zugeständnis …



Verantwortung ‘tragen’ … statt nur ‘übernehmen’ …

Zulassen und Zugeständnis … statt Abwehr und Verdrängung ..



mit anderen Worten … so lange man die so genannte Befriedigung elementarer existenzieller

sexueller Notwendigkeiten … das sind doch gar keine ‘Ansprüche’ i.e.S. (im eigentlichen Sinne)



als ‘Arbeit’ bezeichnet … statt als etwas was im geradezu göttlichen Sinne ...

als Anbetung und Verehrung angesehen werden müßte ...



so lange läßt sich dieses Thema Sex nicht zivilisieren geschweige kultivieren …

zwar durchaus im Einzelfall bzw speziell … aber nicht en gros bzw allgemein …



da hätte oder hat sogar selbst Albert Einstein seine Zähne dran ausgebissen ...

dieser Weg der das Ziel ist führt also nur über das Recht … bzw das Bundesverfassungsgericht



es scheint so … als wäre der entscheidende Mangel unserer Zeit …

die Unfähigkeit zur Kommunikation ...



ich habe an Geisteswissenschaften so ziemlich alles was es gibt studiert und erfahren …

eingerichtet / ausgeübt / praktiziert … aber niemand mwd ist bereit … mit mir zu reden …



kein Richter über Recht geschweige unsere Verfassung ...

kein Politiker über Politik geschweige unsere Demokratie …



kein Pfarrer oder Bischof über Religion oder Glauben geschweige unser Christentum ...

kein Medienmanager über Journalismus … geschweige unsere Bildung und Erziehung ... etc etc



es scheint so … als blieben letztlich immer wieder nur die Erkenntnisse …

die schon in und seit der Antike galten … also ‘ora et labora’ bzw ‘ama et fac quod vis’ ...



es scheint so … als bliebe insoweit immer wieder nur … den so genannten ‘Betroffenen’ zu helfen

helfen kann man aber nur denjenigen …



die das Tun und Treiben der Machthaber à la Angela Merkel wenigsten überleben ...

nicht helfen kann man diesen Milliarden die nicht noch halbwegs gesund überleben …



es ist unfaßbar … diese Angela Merkel macht 16 Jahre lang die verantwortliche Politik …

und beklagt dann u.a. …. daß den Ostdeutschen ihre Identität gestohlen worden sei …



obwohl sie genau dafür gewählt worden ist … gerade das zu verhindern …

und genau das Gegenteil dann aber rücksichtslos betrieben hat ...



wenn wir irgend wie die Menschheit und das Klima etc doch noch retten wollen …

geht das nur auf dem Weg des Rechts … des Ausgleichs ... der Balance ...



auf dem Weg rechtlich-relevanter Erörterung und Kommunikation …

auf dem Weg der Kontrolle und Korrektur der Fahrt … anders läßt sich nicht andocken ...



dafür gibt es nur ein Forum / eine Plattform / einen Raum : das Bundesverfassungsgericht …

und nur ein Gremium … ein fachlich adäquat besetztes Richterkollegium …



‘mind the gap between platform and train’ …

bevor der Zug endgültig abgefahren ist ...







