Sonntag, 03 Oktober 2021 | 39.276

Die Menschenrechte und ...

- der so genannte 'Tag der Deutschen Einheit' ...

von ‘Einheit’ ist doch bekanntlich keine Spur …

wenn man zum Beispiel bedenkt …



47 … in Worten ‘Siebenundvierzig’ …

so genannte ‘Parteien’ haben sich zur Bundestagswahl gestellt ...



besser läßt sich die Uneinigkeit kaum demonstrieren und dokumentieren …

als ginge es nicht ums sich profilieren sondern nur ums sich blamieren …



statt Tag der deutschen Uneinigkeit käme auch Tag der unendlichen Heuchelei in Frage …

denn was heute wieder an Kroko … ich meine dielstränen geboten wurde …



insbesondere nicht nur seitens der Regierenden Bundesministerin...

nach wie vor genannt Bundeskanzlerin …



das geht wieder mal auf keine Kuhhaut …

außer natürlich der der Frau Kanzlerin selbst ...



Verlogenheit und Scheinheiligkeit … die nur noch übertroffen werden …

von der Pfarrerstochtersfrömmigkeit und Scheißheiligkeit ...



das ist wiedermal unfaßbar … wie sie vor handverlesenem Publikum eine Rede hält …

und die Presse sich geradezu überschlägt … wie begeistert diese Rede aufgenommen wurde ...



und daß die Frau Kanzlerin gerade auch darüber dann wieder zu Tränen gerührt war …

die Hinterhältigkeit und Bigotterie dieser Frau nimmt einfach kein Ende ...



und entsprechend ähnlich verhält es sich mit all den anderen Reden die heute geschwungen wurden

von den mehr oder weniger regierenden Präsidenten …



das Volk … dieses an sich freie souveräne deutsche Volk wird systematisch versklavt ...

das ist so … ist aber gar nicht mal das Problem ...



das Problem ist … daß es von dieser Mischpoke von völlig unselbständigen …

in mehrfacher Beziehung abhängigen geisteskranken Kriminellen versklavt wird …



die ferngesteuert ihren kurzsichtigen Geschäftsmodellen nachgehen ...

und nicht mal in der Lage sind …



halbwegs objektiv ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und wahrzunehmen …

geschweige die von Volk und Staat oder gar die von Welt und Umwelt ...



Kinder können sich bekanntlich ihre Eltern nicht aussuchen …

das ist und bleibt wohl Naturgesetz ...



auf der Basis feststehender unveränderlicher Natur-gesetze hat die Intelligenz des Menschen …

sich aber als mobile und flexible Masse erwiesen ...



nicht nur Technik bzw die Künstliche Intelligenz entwickelt …

sondern auch Zivilisation und Kultur … Erfahrung und Wissen ...



es heißt immer … wer gestorben ist … ist nicht unbedingt tot …

wirklich tot ist erst … wer vergessen ist ...



beim aktuellen Stand des Wissens und der Technik ist ‘das Recht‘ ...

also das Streben nach Ausgleich und Balance bzw eben nach Ge-rech-tig-keit …



die höchste Stufe unserer kulturellen Entwicklung …

man könnte entsprechend also sagen … jetzt mal etwas kurz auf den Punkt gebracht …



durch die Diktatur von Frau Merkel ist die Demokratie praktisch gestorben …

aber auch nach der Diktatur von Frau Merkel ist die Demokratie nicht tot ...



wirklich tot ist sie erst … wenn es nicht gelingt …

das Bundesverfassungsgericht doch noch zur Besinnung …



und ihm ‘das Recht’ in Erinnerung zu bringen ...

das es offensichtlich völlig vergessen … möglicherweise noch nie richtig gelernt hat ...



und die elementarsten Bestandteile des Rechts gelten zu lassen …

nämlich die Kommunikation …



das heißt die qualifizierte Anhörung und eine rechtlich-relevante Erörterung …

und die sich daraus ergebende Handlung und Lösung tatsächlicher Probleme ...



statt des üblichen unsinnigen soweit nicht unseriösen Geplänkels …

bzw dem Spiel mit akademischen Spitzfindigkeiten ...







