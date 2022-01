Sonntag, 02 Januar 2022 | 52.002

Die Menschenrechte und ...

die Kreislaufwirtschaft ...

normalerweise sagt man hinterher ...

außer Spesen nichts gewesen ...



die neue Bundesregierung startet schon mit dem Spruch ...

Hauptsache erstmal Spesen machen ...



das kurbelt die Wirtschaft an ...

dadurch kommen wieder Steuern rein ...



davon können wir wieder Reisen bzw Spesen machen ...

und so weiter ... so geht das in der Kreislaufwirtschaft ...



*



die Politische Predigt

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









