Samstag, 02 Oktober 2021 | 39.275

Die Menschen-Rechte und ...

- die Realität ... des Bundesverfassungsgerichts

Die deutsche Justiz bzw Richter (…) des Jahres 2021 stecken eine 96 Jahre alte Frau …

für 20 Tage in eine so genannte ‘Untersuchungs’-Haft …



weil sie unbedingt einen Schauprozeß durchführen wollen … gegen eine Frau …

die anno dazumal ein paar Monate als Sekretärin in einem Konzentrationslager gearbeitet hat …



es kann nicht sein … daß ich … also Eugen Möller-Vogt … der Sohn meines Vaters …

der immer gesagt hat … ‘Junge werde Staatsanwalt’ …



womit er meinte … Anwalt des Staates … genauer gesagt des Volkes … des deutschen Volkes ...

das bereits kurz nach Inkrafttreten unserer neuen Verfassung erkennbar auf dem Weg war …



in eine neue Diktatur hinein gezogen / geschoben / gestoßen zu werden ...

‘und versuche … dieses Volk und ‘seinen’ Staat … also nicht letztlich den der Frau Merkel …



zu lieben / zu schützen / zu retten ...

auf dem Weg des Rechts / der Würde / der verfassungsmäßigen Ordnung …’



nochmal … es kann doch nicht sein daß ICH (s.o.) ...

nur um meinen persönlichen Lebensunterhalt wenn nicht doch eben mein Leben zu retten ...



einen solchen Scheißjob annehme …

wie ihn letztlich die Richter mwd des Bundesverfassungsgerichts betreiben …



die morgen wieder mehr oder weniger theatralisch feixend die so genannte Deutsche Einheit feiern

und genau so geisteskrank und kriminell sind wie die Richter in der Zeit hundert Jahre vor ihnen ...



man stelle sich das mal illustriert vor … nur um zu sehen wie grotesk das ist …

irgend wann würde ein Gericht einer dann 96 Jahre alten Frau mwd den Prozeß machen …



weil sie heutzutage ein paar Monate ...

als Sekretärin (…) des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten gearbeitet hat …



das hätte mit der Aufarbeitung des Merkel-Sozialismus genau so wenig zu tun …

wie die anscheinend beabsichtigte Aufarbeitung des National-Sozialismus ….



da müßte man besser die Frau Merkel mal drei Wochen in Untersuchungshaft nehmen …

die Chance (Lieblingswort der Frau Kanzlerin) ...



daß sie dann wenigstens andeutungsweise vielleicht doch noch zur Besinnung kommt …

wäre zumindest minimal-relativ-theoretisch ja noch gegeben ...



statt völlig besinnungslos praktisch die ganze Menschheit zu quälen ... und sei es mit Corona ...

was Hitler und Stalin bekanntlich nie gelungen ist ...



und zur Zeit eher die Chinesen eher drauf und dran sind …

dieses Erbe noch zu vollstrecken ...



das interessiert aber diejenigen … die heutzutage an der Macht sind bzw an die Macht streben

unter jedwedem Mißbrauch von Verfassung und Demokratie … Recht und Wahlen etc und etc …



genau so wenig wie es seinerzeit die (Welt)Machthaber interessiert hat …

als Adolf Hitler seine erkennbaren / sichtbaren / erfahrbaren Grausamkeiten verübt hat ...



dafür heute noch jemand in Haft zu nehmen … statt an unserer heutigen Problemen zu arbeiten

ist so ziemlich das Idiotischste / Kränkste / Kriminellste was man sich überhaupt vorstellen kann



bzw eben Ausdruck dieses schier endgültig finalen fatalen Erbes …

das Angela Merkel geschaffen hat ...







