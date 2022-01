Samstag, 01 Januar 2022 | 52.001

Die Menschenrechte und ...

der Präsidiale Unsinn ...

Neujahr 2022 ... Zeit-rechnung ...

man könnte denken ... wir fangen bei Null an ... wir fangen etwas von vorne an ...



wir betreten freien unberührten Boden ...

aber die Realität ist alles andere als das ...



es ist unbeschreiblich ... es ist unfaßbar ...

selbst wenn man jemandem das zeigt ... ist es kaum zu erklären ...



das Unfaßbarste ist dieses erbärmliche Personal ...

das die Geschicke von Land und Leuten lenkt ...



angefangen bei einem Bundespräsidenten ...

der praktisch nichts tut und nur dummes Zeug redet ...



und denen die immerhin so tun als würden sie was tun ...

'eine Glückliche Hand wünscht' ... 'zum Wohle underes Volkes' ???



und der Mann hat nicht die geringste Ahnung davon ...

wer und wo dieses Volk eigentlich ist ... geschweige vom 'Wohl' ...







nach dem Motto ...

sitzt einer an der Bar und trinkt einen Cognac nach dem anderen ...



bis der Wirt sagt ... ich muß jetzt mal ne (Zwischen)Rechnung präsentieren ...

und der Gast sagt ... wenn Sie meinen ... ich kann aber nicht bezahlen ...



oder ... kriegen Sie keinen Ärger ... wenn Sie soviel trinken ...

und ...doch ... jetzt geht der Ärger los ... ich kann nämlich nicht bezahlen ... oder so ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Kultur ist Bildung und Erziehung ... Merkel ist Verblödung und Verwahrlosung ...









