in Deutschland haben wir unter anderen Bildungswegen die so genannte duale Ausbildung ...

die sich nach Ansicht derjenigen die das betreiben natürlich auch bewährt hat ...



obwohl es objektiv nichts als Probleme gibt ...

zu wenig und zu schlecht ... daran hat sich seit langem nichts geändert ...



und immer wieder dieselben Frage ...

zum Beispiel 'Wie können wir den Bedarf an Fachkräften sichern ? ...



langfristig wird das wohl objektiv immer weiter immer schlechter werden ...

weil praktisch ja nichts getan wird ...



das Angebot des zuständigen Bundes Instituts für Berufs Bildung BIBB ...

ist während Frau Merkel dbk quantitativ nicht erhöht geschweige qualitativ verbessert worden ...



statt das bestehende Angebot qualitativ zu verbessern ...

wird der alte Unsinn digitalisiert ...



und der entscheidende Mangel ist nach wie vor ...

daß es eine spezielle Ausbildung für Politiker und solche die es werden wollen nicht gibt ...



nicht auf der parlamentarischen bzw legislativen Basis ...

geschweige für die exekutiven Leitungs oder gar Führungs Positionen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









