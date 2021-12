Freitag, 31 Dezember 2021 | 52.365

Die Menschenrechte und ...

der Klimawandel ...

der so genannte Klimawandel durch die Erderwärmung ist ungefähr genau so eine Tatsache ...

wie der Wandel unserer gesundheitlichen Arbeits und Lebens Bedingungen durch Corona ...



wie dilettantisch und völlig unqualifiziert das politisch angegangen wird ....

zeigt sich daran ...



daß die Bundesregierung einen Aktions Plan 'Anpassung' (???) beschlossen hat ...

zur Klima-Anpassung (???) ...



dieser Plan enthält die bereits vom Impfen etc her bekannten bzw berüchtigten 'Maßnahmen' ...

im Hinblick auf den Schutz der Infrastruktur ...



gegen entfesselt Stürme und sintflutartigen Regen ...

als könnte man nach der Art des Prokrustesbett irgend wann den Laden dicht machen



und sagen ... so jetzt reichts ... das Problem ist nicht der Klimawandel ...

sondern daß das Volk sich nicht gegen diese hirnverbrannte Politik wehren ...



und sagen kann ... so jetzt reichts ...

das Problem ist die konsequente Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung durch Politik ...



*



Sylvester ...

der Abend vor der Nacht vor dem Morgen von Neujahr ...



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... das Merkel-Syndrom und Intensivstation ...









