Mittwoch, 29 Dezember 2021 | 52.363

Die Menschenrechte und ...

die Migrantenrechte ...

man hat das ja grad wieder gesehen … Politiker haben es schwer …

eine Art Rechtfertigung dafür zustande zu bringen …



für die enormen Gelder und Gehälter die sie so beziehen …

und die sonstigen Wohltaten die sie so genießen …



ohne eigentlich wirklich etwas Sinnvolles und Produktives dafür zu leisten ...

sondern im Gegenteil das was da ist einfach für sich verbrauchen …



und alles Übrige kaputtmachen und beseitigen ...

tabula rasa … und wenns geht verbrannte Erde …



auch Migranten haben es schwer …

sei es am Mittelmeer oder in Mexiko … in Belarus oder anders wo …



und dann sagen die deutschen Politziker immer …

die dortigen Regierungen betrieben ein zynisches Machtspiel …



behandelten Migranten wie Geiseln ...

setzten andere Länder mit ihrer menschenfeindlichen Politik unter Druck ...



die Migranten seien Opfer einer unmenschlichen Politik … etc etc …

- als ob die Politik Angela Merkels dbk etwas anderes gewesen wäre ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...Wende und Ende ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen