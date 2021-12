Dienstag, 28 Dezember 2021 | 52.362

Die Menschenrechte und ...

der Regierungswechsel ...

das Erstaunliche an so einem Regierungswechsel ist immer wieder die Erfahrung ...

'der König ist tot ... es lebe der König ' ...



das heißt ... die neuen Herren mwd sind noch nicht richtig im Amt ...

das tanzt schon alles nach ihrer Pfeife ...



und dann heißt es ... da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich ...

obwohl es doch immer wieder dasselbe ist ...



wie man zum Beispiel selbst an den Taliban gerade gesehen hat ... und jetzt also Olaf Scholz ...

von dem auch kaum bessere Ergebnisse zu erwarten sind als von den Taliban ...



auch hier ist es immer wieder die gleiche Leier ...

die Leute sind nicht in der Lage halbwegs überzeugend eine Wahl zu gewinnen ...



behaupten dann aber .. sie könnten eine Koalitionsregierung so führen ...

daß auch nur andeutungsweise was halbwegs Sinnvolles dabei herauskommt ...



nichts funktioniert ..

nicht mal der alte Spruch ...'neue Besen kehren gut' ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







