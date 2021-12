Montag, 27 Dezember 2021 | 52.361

Die Menschenrechte und ...

das Akademische Europa ...

es gibt das Europa der Parlamente und das Europa der Kommissionen ...

und dann gibt es noch das Europa der Akademien ...



zum Beispiel die Europäische Akademie in Berlin EAB ...

eine der Institutionen ... die es nur gibt ...



weil irgend jemand Geld auftreibt bzw zur Verfügung stellt ...

und irgend was mit dem Geld ja dann auch gemacht werden muß ...



damit so etwas wie eine Daseinsberechtigung geschaffen wird ...

so'ne Art publikumswirksame Rechtfertigungslehre in der sinn-losen Leere ihres politischen Wirkens ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen