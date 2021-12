Sonntag, 26 Dezember 2021 | 51.360

Die Menschenrechte und ... die Evangelische Kirche ...

wir wollen unseren alen Kaiser Wilhelm wieder haben ...

das waren noch Zeiten ... die Chancen dafür stehen aber schlecht ...



noch schlecht als für den (Wieder)Aufbau der Alten Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche ...

deren Gottesdienst in einem neu errichteten Sakralbau zelebriert werden ...



immerhin ... mit dem Berliner Dom zusammen

bilden die beiden Kirchen das zweigrößte evangelische Gläubigen Element in der Bundesrepublik ...



ebenso unwahrscheinlich ist ...

daß es in Berlin jemals eine Bundeskanzlerin Angela Merkel Gedächtnis Kirche geben wird ...



dafür hat Klein-Angela dbk die Interessen der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD ...

wohl doch zu sehr verraten ... obwohl als Pfarrerstochter geradezu prädestiniert ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...









