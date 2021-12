Samstag, 25 Dezember 2021 | 51.359

Die Menschenrechte ...

die Gläubigenrechte ...

im Berliner Dom gelten anders als in Dresden umfängliche Corona Regelungen ...,

aber die Kirchenleitung bitte treuherzig ... sich davon nicht abschrecken zu lassen ...



denn man freue sich ja darauf ...

wieder mit Gläubigen gemeinsam Gottesdienst feiern zu können ...



die Predigt hält Thomas C. Müller ...

seines Zeichens ... klar ... Domprediger ...



außerdem an der Orgel Andreas Sieling ... Domorganist ...

sowie Stephan Rudolph ... Dommitwirkende ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Merkel dbk und totale Verwahrlosung ...







