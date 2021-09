Samstag, 25 September 2021 | 38.268

Die M;enschenrechte und ... Alzheimer ...

objektiv kann inzwischen kein Zweifel mehr daran bestehen ...

daß Alzheimer weniger schlimm ist als Impfen ...



ganz einfach deswegen ... weil Alzheimer eine natürliche Alterserscheinung ist ...

die man ... insbesondere als Jurist ... akzeptieren kann ...



eben weil das Natur-gesetz (!) ist ...

auf das man sich einstellen ... mit dem man 'rechnen' kann ... wie mit der Schwerkraft ...



dagegen ist diese völlig hirnverbrannte Impferei etc und AHA und so ... so genannter 'Rechtsstaat'...

also etwas völlig Unnatürliches ... !!!



das von Heute auf Morgen wenn nicht von Jetzt auf Nachher ...

ebenso willkürlich wie beliebig (!!!!!!) verändert wird ähnlich des Mutationen des Virus ...







