Freitag, 24 Dezember 2021

Die Menschenrechte und ...

Jesus Christus ...

Jesus Christus ist ja als Mensch geboren und gestorben ...

woraus sich die spannende Frage ergibt ...



gelten für ihn auch die so genannten Menschenrechte ...

vielleicht sogar im Sinne einer doppelten Staatsbürgerschaft ...



feststeht ... nach dem jetzigen Plan ... in der Christnacht und an den beiden Christtagen ...

dürfen die Gläubigen relativ ungehindert in die Frauenkirche in Dresden ...



für den Einlaß gilt aber stets 3G ...

für Jesus Christus selbst dürfte das keine besonderen Schwierigkeiten bedeuten ...



denn er kommt ja nicht durch die Tür ... bzw das Tor ...

sondern wird ja in dem zur Kirche umfunktionierten Stall geboren ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Intensivstation ...







