Donnerstag, 23 September 2021 | 38.266

Die Menschenrechte und ... Angela Dorothea Merkel

die Menschenrechte gelten natürlich auch für Menschen wie Angela Merkel ...

aber doch irgend wie eigentlich nur bedingt ... gewissermaßen situationsbedingt ...



oder ... um in ihrer Fachsprache zu bleiben ...

relativ-theoretisch ...



16 (sechzehn) Jahre Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ...

ein G7-Staat ... oder gar G3 ... je nachdem ...



und dann zurück in die Provinz ... wo sie hergekommen ist ... mein Gott ...

was für ein armseliges beschissenes Leben diese Frau doch die ganze Zeit geführt hat



man könnte fast Mitleid mit ihr haben ...

wären de nach diese Millionen ... Milliarden ... von Menschen ...



die die zeitweise mächtigste Frau der Welt ...

praktisch ... und nicht nur theoretisch auf dem Gewissen hat ...



vom Klima ganz abgesehen ... von A über O bis Z ...

Afghanistan ... Brexit ... bis zu den Chancen unser Zukunft ...







