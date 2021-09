Donnerstag, 23 September 2021 | 38.266

Die Menschenrechte ...

- Demokratie und Verfassung ... Wahl und Verantwortung

jetzt wird also wieder wild diskutiert … ob das Wahlalter herabgesetzt werden soll …

zum Beispiel auf 16 …



warum eigentlich nicht gleich auf Kindergartenniveau …

oder … zum Beispiel die Geschlechtsreife …



jeder mwd der nachweisen (!) kann daß er geschlechtsreif ist … darf wählen …

notfalls kann man das ja im Impfpass eintragen ...



der in Zukunft anscheinend genau so wichtig wird wie der Reisepass ...

irgend ein Amt wird sich schon finden lassen … das das überprüfen und bestätigen darf ...



mit der Frage … dürfen Kinder wählen … oder meinetwegen Jugendliche …

ist es aber genau so …



also ich meine natürlich wieder ungefähr vielleicht möglicherweise unter Umständen usw ...

wie … man glaubt es kaum …



mit der Frage …

dürfen Homosexuelle (…) hohe politische Ämter bekleiden ...



laut Verfassung leben wir in einem demokratischen Staat …

Demokratie heißt … daß das Volk ‘herrschen’ soll ...



was verfassungsgemäß zu trennen ist von … wer ‘regieren’ und oder gar ‘entscheiden’ soll ...

genauer gesagt … wer denn um Gottes Willen die Verantwortung ‘tragen’ soll ...



Verantwortung ‘übernehmen’ kann ja jeder …‘tragen’ kann sie unter Umständen nur einer … verfassungsmäßig der Präsident des Bundesverfassungsgerichts mwd …



also nicht mal ‘der Bundeskanzler’ …

denn der soll sie ja laut Verfassung nur tragen für die Richtlinien … die er bestimmen soll ...



soweit ich sehe … besteht durchaus Einigkeit darüber …

daß das Volk als solches bzw als Ganzes …



nicht wirklich herrschen und schon gar nicht regieren oder gar entscheiden kann …

das ist alles nur Fiktion …



bzw wer auch immer regiert … das ist ja hinreichend geregelt und organisiert …

soll so regieren …



daß jeder (!) im Volk … das Volk als solches und als Ganzes …

und als das was das Ganze nochmal mehr ist als die Summe seiner Teile …



das Gefühl hat … er mwd würde herrschen … was ja nichts anderes heißt …

als daß alle verfassungsmäßigen Interessen / Bedürfnisse / Wünsche abgedeckt sind ...



nochmals kurz gesagt … Demokratie heißt … daß das Volk herrscht ...

und daß irgend jemand das Volk so regiert … daß das Volk das Gefühl hat … daß es herrscht …



bzw … Regierung heißt … daß wer auch immer regiert Politik ’für’ das Volk (…) machen soll ...

für (!) seine Interessen / Bedürfnisse / Wünsche ...



es liegt in der Natur der Sache … daß jemand ‘für’ (!) den Politik gemacht werden soll .

das nicht selbst machen kann ...



und bestimmte Bevölkerungsgruppen … um nicht zu sagen mehr oder wqeniger doch alle (!!!)

werden nicht müde … ständig zu betonen wie ungleich und ungerecht sie behandelt werden ...



welche Katastrophen u.a. Homosexuelle über das deutsche Volk gebracht haben … sieht man ja nach wie vor ständig an der deutschen Außenpolitik / Gesundheitspolitik / Hauptstadtpolitik etc etc etc ...



es ist eben alles andere als ‘gut so ‘…

sondern … naja … eben steril und unfruchtbar … bzw tendenziell tot tot tot !!! ...



das heißt ja nun nicht … daß man Kindern (…) oder Homosexuellen (…) oder sonst mehr oder weniger schwer Behinderten … wer ist das denn im Grunde genommen nicht (???) …



nicht auch ein Amt übetragen könnte … das ist doch gar nicht das Problem …

das Problem ist … daß diese Lücke gefüllt … dieses Loch geschlossen werden muß …



und zwar nicht nur aus ästhertischen Gründen …

sondern weil ein Loch nunmal den uneingeschränkten Gebrauch einer Sache verhindert …



und außerdem Ausfalltor für weitere Verluste ist …

ebenso wie Einfallstor für … zum Beispiel alle möglichen Bakterien / Keine / Viren etc usw ...



und auch diese Wege führen eben nicht alle nach Rom …

sondern zum Bundesverfassungsgericht …



eine Institution … die offensichtlich völlig geschlechtslos ist …

weder männlich noch weiblich noch divers ...



und zudem auch völlig willenlos …

im Grunde genommen eben bewußtlos …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß diese unsere Bundesrepublik Deutschland …

zwar einen Geburts-Tag hat … also den 23. Mai 1949 …



die Geburt selbst aber noch gar nicht abgeschlossen ist …

bzw noch niemand dieser Konstruktion auch wirklich Leben eingehaucht hat …



das Kind atmet also gewissermaßen noch gar nicht …

der erlösende Geburtsschreibe hat noch gar nicht satt gefunden ...



und das Bundesverfassungsgericht … das Gehirn bzw das Gewissen der Nation ...

ist noch gar nicht zu Bewußt-sein gekommen ...



und nur hier liegt eben auch der Schlüssel zur Lösung dieser Geburts bzw Schock Starre …

das Bundesverfassungsgericht müßte endlich mal zu Bewußtsein gebracht werden …



was wiederum aber ähnlich einfach ist wie bei der verfassungsmäßig vorgesehenen Abhilfe ...

für den Fall der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung …



was aber ebenfalls technisch gar nicht möglich ist …

denn man kann nicht etwas beseitigen … was noch gar nicht hergestellt / nicht existent ist …



diese Abhilfe Nothilfe Notlandung … Bergung Rettung Notbremse …

ist doch nach wie vor jederzeit möglich ...



es kann dahingestellt bleiben … wie der Zustand des Bundesverfassungsgerichts im allgemeinen

und der seines Präsidenten speziell zu qualifizieren ist …



eine kaum widerlegliche Tatsache dürfte sein ...

daß die Leute denken und fühlen … reden und sprechen … also kommunizieren können



sie bräuchten also nur ihre hartnäckige Blockadehaltung aufzugeben …

um die anstehenden Fragen rechtlich-relevant zu erörtern ...



worum ich mich jetzt immerhin seit Anfang der 90er Jahre intensivst bemühe …

praktisch mit einer Art Standleitung … permanent … kontinuierlich ...



es geht aber nicht darum … alte Sachen bzw Vergangenes aufzuarbeiten …

sondern endlich Weichen zu stellen … für morgen … für Zukunft ...







