Freitag, 24 September 2021

Die Menschenrechte und ... die Richterkorruption

wir wissen schon ...

renommierte Wissenschaftler machen sich Gedanken über die Zukunft des Kindergartens …



nun ist ja Kindergarten nicht gleich Kindergarten … mein fünfjähriger Urenkel zum Beispiel …

der nach Einschätzung der Kindergärtnerin ‘schon etwas weiter ist’ …



sagte gerade … er möchte nicht mehr in den Kindergarten gehen …

‘denn da seien ja nur Kinder’ …



Menschen … die noch etwas weiter sind …

nennen ihren Kindergarten dann zum Beispiel ‘Runden Tisch’ ...



etwa ‘Runden Tisch zum Klimaschutz’ … der an sich in New York steht ...

an dem gleichwohl aber auch die Frau Kanzlerin teilnehmen kann …



obwohl sie hier in Berlin steht … oder sitzt … oder liegt … je nachdem …

was es nicht alles gibt …



zwei Stunden haben die so genannten Staats und Regierungs Chefs mit einander geredet …

aber rausgekommen ist dabei natürlich wieder nichts …



weil das ja von vorn herein auch gar nicht Zweck der Übung war ...

man wollte sich ja nur mal gut unterhalten (lassen) eben von der Betriebsnudel Angela Merkel



um ein so genanntes mutual understanding zu erreichen …

darüber wann und wo man sich das nächstemal trifft … um wieder nichts zu erreichen …



bei der überholenden Kausalität ist eine von zwei Ursachen schneller …

als die andere … und überholt ... wenn sie von hinten kommt … bzw ist schneller im Ziel …



beim Klimaschutz ist es jedoch anders … bzw umgekehrt …

das Ziel selbst bewegt sich und ist schneller als die Verfolger … die gemächlich hinterher tappen



das ist so … ist aber nicht das Problem … das Problem ist … die Korruption …

und zwar speziell die der Damen und Herren Richter mwd des Bundesverfassungsgerichts ...



das sind ja alles mehr oder weniger (Staats)Beamte …

und Beamte sind das Musterbeispiel für ‘was war zuerst da … die Henne oder das Ei’ (?) ...



mit anderen Worten … gibt der Staat erst das Geld … damit die Leute machen was er will …

oder nehmen die Leute erst das Geld … damit sie sich um nichts mehr zu kümmern brauchen ...



insbesondere eben nicht ums Recht …

und ganz besonders dann nicht im so genannten Rechts-Staat ... geschweige dem der Frau Merkel ...







