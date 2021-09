Donnerstag, 23 September 2021 | 38.266

Die Menschenrechte und ...

- die Rechte von Gottes auserwähltem Volk ...

dem Judentum ist der Missionsgedanke bekanntlich völlig fremd … man könnte sagen …

sie orientieren sich gewissermaßen am ‘bella gerant alii tu felix Austria nube’



mit anderen Worten … ‘laß andere missionieren …

wir glücklichen Juden kaufen uns die Welt … bzw ‘was kostet die Welt’ ...



missionem gerant alii tu felix Juda fac mercaturam … oder so ...

was sie möglicherweise schon gesagt haben …



als Herodes noch römischer Statthalter war ...

völlig unbeeindruckt davon … daß Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben hat ...



soweit nicht Jesus selbst sogar zu ihnen gesagt hat …

gehet hin in alle Welt … 'macht Eure Geschäfte' wo Ihr wollt … aber nicht hier im Tempel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen