Die Menschenrechte und ...

das tägliche Brot ...

die völlig entfesselten politischen Kräfte bemühen sich ...

mangels hinreichender Politischer Führung und überhaupt know-how ...



ebenso offensichtlich wie eben auch bekanntlich ...

diesem unserem Planeten den Garaus zu machen ...



er wird von innen ausgehöhlt und ausgebeutet was das Zeug hält ...

als wollte man zum Schluß wie beim Kürbis noch eine Fratze reinschneiden ...



um damit den Unbilden zu trotzen ...

die man von außen ungehindert auf die Erde zustoßen läßt ...



die Politiker selbst leiden darunter praktisch nicht ...

weil das für sie ein Geschäft ist bei dem sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen ...



es leiden darunter die Pflanzen und die Tiere und vor allem natürlich der so genannte 'Mensch' ...

die Völker ... also alles was eben nicht Politiker ist ...



oder zu denjenigen gehört ...

die sich als Hilfsorganisation in diesem Desaster bewegen ...



unter vielen anderen zum Beispiel 'Brot für die Welt' ...

die mit dem Spruch werben ... 'Erste Hilfe ... Selbsthilfe' ...



das ist also in andere Form der Spruch der seit Menschengedenken gilt ...

'Hilf Dir selbst ... dann hilft Dir Gott' ...



